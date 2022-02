Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prezenterka telewizyjna, dziennikarka i aktorka. Co je łączy? Wszystkie pochodzą z Jeleniej Góry lub okolic. Wiedzieliście o tym? Prezentujemy dla was sylwetki kilkunastu kobiet, które przyszły na świat właśnie u nas. Zobaczcie je na zdjęciach!

Czeskie Sněžné jámy i niemieckie Schneegruben to kotły polodowcowe występujące w Karkonoszach. Na ich szczycie znajduje się stacja przekaźnikowa. Wieża RTV ma wysokość 24 metrów. Ciekawostką jest fakt, że w 1960 roku wybudowano na obiekcie stację linii radiowych, co umożliwiło pokaz transmisji z igrzysk olimpijskich w Rzymie. Zobaczcie, jak pięknie może być tam zimą!

Jeśli piątek zaczął się Wam niezbyt udanie, to memy o Jeleniej Góze, Karpaczu i Szklarskiej Porębie z pewnością poprawią Wam humor. Zróbcie sobie do picia kubek czego gorącego i uważajcie na monitor! Niektóre z grafik są prześmieszne!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Cieplice (część Jeleniej Góry) słyną ze swoich uzdrowiskowych właściwości do dziś i nie od dziś. W latach dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych było to popularne miejsce dla kuracjuszy i turystów. Ludzie spacerowali po parkach, a panie miały w rękach białe parasoliki. Zobaczcie to na zdjęciach!

Dom Tradycji Miasta Kowary to siedziba Stowarzyszenia Miłośników Kowar, które tworzą pasjonaci tego miasta. Stowarzyszenie powstało w 1993 roku, a sam Dom Tradycji był niemalże ruiną. Wszystko zostało wyremontowane własnym sumptem i obecnie jest to miejsce spotkań z kulturą. Tak członkowie stowarzyszenia opisują miejsce, które udało im się wspólnie stworzyć, prosząc jednocześnie o pomoc w jego utrzymaniu.