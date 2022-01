Przegląd tygodnia z 30.01.2022 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 23.01 do 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy podejrzani są o uszkodzenie mienia. Zatrzymani byli nietrzeźwi i w takim stanie opiekowali się dziećmi w wieku od 4 do 13 lat. Para pokłóciła się, a następnie zdemolowała apartament, który wynajęła, aby spędzić ferie. Swoim działaniem spowodowali straty w wysokości około 10.000 zł. Teraz za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

To w Karpaczu znajduje się najwyżej położona kaplica im. św. Wawrzyńca i jedyny taki drewniany kościół, który został przeniesiony do Karpacza ze Skandynawii. Jest tu też najwyżej położona ulica, docierająca na sam szczyt Śnieżki oraz Symboliczny Cmentarz Ofiar Gór. Sprawdźcie, czym jeszcze wyróżnia się Karpacz na tle innych miejscowości.

Szukasz pomysłu na szybki, oszczędny i tani obiad? Mamy dla Ciebie idealny przepis na krokiety z mięsem. Do ich przygotowania możesz wykorzystać marchewkę i mięso, na którym gotowany był rosół. Jedyne co musisz zrobić, to usmażyć naleśniki. Zobacz, jakie to proste i wypróbuj nasz prosty przepis na danie zero waste.