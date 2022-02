Przegląd tygodnia z 27.02.2022 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 20.02 do 26.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Trwa czwarty dzień inwazji. Trzeciego dnia rozpoczęły się kolejne bombardowania stolicy Ukrainy, w Kijowie słychać było eksplozje. Nastąpiły też ataki na Lwów i inne miasta Ukrainy. Mieszkańcy Kijowa zbroją się w koktaile Mołotowa. Od początku wojny po stronie ukraińskiej zginęło co najmniej 64 cywilów. Najmłodsza ofiara ma 6 lat.

Mieszkańcy mają niespotykane nazwiska. Tylko w Jeleniej Górze takie występują. W żadnym innym polskim mieście ich nie spotkasz. Wiedziałeś o tym? A może sam nosisz takie unikatowe nazwisko? Zobaczcie zestawienie niespotykanych nazwisk od litery A do K.

Pamiętasz którąś z nich tych pań? Same ślicznotki! Minęło już 15 lat od tych pamiętnych wydarzeń. W marcu i kwietniu 2007 roku w Jeleniej Górze odbyły się castingi do konkursów Miss Polonia oraz Miss Polski. Najpiękniejsze dziewczyny z okolic postanowiły spróbować swoich sił i wziąć w nich udział. Zobacz piękne i naturalne dziewczyny z Jeleniej Góry i okolic.

Jak wygląda aktualnie jeleniogórski rynek nieruchomości? Niektóre z nich możesz mieć za mniej niż 200 000 zł. Do kupienia jest też kawalerka za 77 000 zł. Mieszkania znajdują się w różnych częściach miasta, ale niektóre w ścisłym centrum. Zobaczcie najnowsze ogłoszenia z otodom.pl i najciekawsze - naszym zdaniem - oferty.

Jak urządzają swoje domy projektanci wnętrz? Zaglądamy do mieszkania dekoratorki Karoliny Setli z pracowni architektonicznej SetlaConcept, w którym mieszka czteroosobowa rodzina. Sprawdź, jak pomysłowo można zaaranżować salon z aneksem kuchennym, sypialnię, łazienkę i przedpokój dla czteroosobowej rodziny. Zobacz, gdzie właścicielka mieszkania ustawiła stół z krzesłami i sofy.

Wczoraj (23 lutego) około godziny 14:00 ratownik dyżurny odebrał zgłoszenie o osobie, która obsunęła się północnym zboczem Śnieżki w tzw. Rynnie Śmierci. Do akcji został natychmiast zadysponowany zespół śmigłowcowy. Mimo licznych apeli GOPR Karkonosze, nieodpowiedzialni turyści wciąż nie przestrzegają zasad i wybierają się na wycieczki po zamkniętych szlakach.

Dziś (23.02) w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli spółki TAURON oraz władz szpitala. Organizatorem spotkania był Przemysław Mandelt, prezes TAURON Ekoenergii. Na miejscu pojawił się również Krzysztof Mróz, senator RP. To między innymi dzięki jego zabiegom szpital otrzymał czek w wysokości 100 000 zł, który pozwoli na zakup oświetlenia do dwóch sal operacyjnych w WCSJK. To nie jedyne dobre informacje, jakie przekazał senator.