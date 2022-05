Przegląd tygodnia z 22.05.2022 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 15.05 do 21.05.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Karpacz, 22.05.2022. 15.05 - 21.05.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Polsce co roku wyrzuca się ponad 5 milionów ton żywności! Warto to zmienić, by zadbać o środowisko – i budżet domowy. Radzimy więc, jak maksymalnie wykorzystywać wszystkie części warzyw i owoców, w tym ich zdrowe liście. Są one bowiem znakomitym źródłem błonnika pokarmowego, witaminy C, kwasu foliowego oraz chlorofilu, który działa detoksykująco i wspiera pracę wątroby. Sprawdź, jak wykorzystać m.in. liście rzodkiewki, kalafiora czy natkę marchewki. Wypróbuj przepisy na pesto i chipsy!

Ziołolecznictwo to element medycyny naturalnej, którego celem jest zmniejszenie różnych dolegliwości bez użycia środków farmaceutycznych. Warto jednak pamiętać, że stosowanie naparów z roślin leczniczych zawsze powinno być najpierw skonsultowane z lekarzem! Podpowiadamy, jakie rośliny warto zbierać w maju oraz podajemy ich właściwości i zastosowanie.