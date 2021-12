Przegląd tygodnia z 19.12.2021 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 12.12 do 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.12 a 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkańcy Jeleniej Góry na zakupach. Kogo przyłapała kamera Google Street View w sklepach i na parkingach?”?

Przegląd tygodnia: Karpacz, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkańcy Jeleniej Góry na zakupach. Kogo przyłapała kamera Google Street View w sklepach i na parkingach? Mieszkańcy Jeleniej Góry wybrali się na zakupy. Kamera Google Street View tam ich uchwyciła. Zobaczcie jeleniogórzan pod popularnymi marketami spożywczymi i Galerią Sudecką. Zapraszamy do galerii! 📢 Długi Dom w Cieplicach to miejsce, w którym dawniej przyjmowano najważniejszych gości [ZDJĘCIA] Długi Dom został wybudowany w miejscu poprzedniego, który od zawsze przyjmował w tym miejscu przyjezdnych. Budowla pochodząca z końca XVII wieku była jedną z najbardziej reprezentatywnych w mieście. Jej architekt Martin Urban zadbał o najmniejsze detale, takie jak kamienne portale czy liście akantu, które zdobią fasadę. Po likwidacji zakonu Cystersów obiekt przeszedł w ręce znanej w Jeleniej Górze rodziny Schaffgotschów. To dzięki nim trafiły tutaj zbiory przyrodnicze, dzięki którym możliwe stało się uruchomienie muzeum po 1945 roku. Zobaczcie, jak to miejsce wygląda na starych zdjęciach!

📢 Wiedźmin w prawdziwym życiu? Witcher School, czyli polski larp dla fanów Wiedźmina, Sapkowskiego i fantasy Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców.

Tygodniowa prasówka 19.12.2021: 12.12-18.12.2021 Karpacz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Toru bobslejowego i skoczni narciarskiej nie ma już w Szklarskiej Porębie. Zobacz, po jakich miejscach zostały tylko wspomnienia Szklarska Poręba była niegdyś rajem dla amatorów sportów zimowych. Był tu tor bobslejowy, na którym jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku odbywały się zawody. Po skoczni przy ul. Mickiewicza również zostało już tylko wspomnienie, ale wszystkie je mamy na archiwalnych zdjęciach. Zobaczcie!

📢 W Korei Południowej powstaje pierwsze na świecie pływające miasto. To odpowiedź na zmiany klimatu U wybrzeży Korei Południowej powstaje Oceanix City. To pierwsze na świecie pływające miasto. Ma być ekologiczne, samowystarczalne i pomieścić 10 tysięcy ludzi - w początkowej fazie. W prototypowej dzielnicy będzie można zamieszkać już w 2025 r. Jak będzie wyglądało życie na wodzie? Zobaczcie wizualizacje tego niezwykłego przedsięwzięcia. 📢 Pożar pustostanu w Piechowicach. Ewakuowano dwie osoby [ZDJĘCIA] 15.12 w nocy doszło do groźnego zdarzenia. Płonął pustostan w Piechowicach koło Jeleniej Góry i zagrożony był sąsiadujący budynek. Ewakuowano dwie osoby. Strażacy gasili pożar przez 4 godziny. 📢 Święta w kuchni – gadżety do bożonarodzeniowych wypieków. Zobacz, jakie świąteczne akcesoria kuchenne warto kupić Świąteczne akcesoria kuchenne to istotny element bożonarodzeniowego wyposażenia kuchni. Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez rodzinnie wykonywanych wypieków. W domach, w których mieszkają dzieci takie wspólne pieczenie ciast, ciasteczek i pierników to coroczny rytuał, bez którego święta nie mogłyby się odbyć. Przygotowaliśmy galerię z najciekawszymi świątecznymi akcesoriami do kuchni, które uatrakcyjnią i umilą przedświąteczne przygotowania.

📢 Sylwester miejski 2021/2022: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które w poprzednich latach były organizowane w wielu polskich miastach. Wszystko zmieniło się przez pandemię COVID-19. W 2021 r. z powodu IV fali koronawirusa odwołano wiele miejskich imprez, inne podzielono na kilka mniejszych wydarzeń. To nie oznacza jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok na miejskich koncertach.

📢 Stara Kamienica: Wiele osób zaangażowanych w poszukiwania Janka. Chłopca udało się odnaleźć! Jeleniogórscy policjanci wspólnie z innymi podmiotami działającymi w koalicji na rzecz bezpieczeństwa szukali 15-letniego Janka, który wczoraj zaginął w Starej Kamienicy. Chłopiec ostatni raz widziany był pod szkołą. Poszukiwania nieletniego zakończyły się sukcesem. Po kilku godzinach chłopca całego i zdrowego odnaleźli policjanci jeleniogórskiej drogówki.

📢 Tak zmieniał się dworzec kolejowy w Szklarskiej Porębie Górnej i lokomotywy, które się tutaj zatrzymywały [ZDJĘCIA] Budynek dworca kolejowego w Szklarskiej Porębie był początkowo w całości wybudowany z drewna. Powstał w 1902 roku, a o jego rozbudowie zdecydowano 17 lat później. Ostatnie prace remontowe zakończono niedawno, bo w marcu tego roku. Jesteście ciekawi, jak dworzec wyglądał wcześniej? 📢 Czas na Roślinne Święta! Wege Wigilia i Boże Narodzenie to nic trudnego – sprawdź, jak przygotować tradycyjne dania! Gościsz przy stole wegetarianina, wegana, alergika? A może wybierasz roślinną dietę? Tradycyjne świąteczne potrawy bez produktów zwierzęcych wciąż są pyszne, a przy tym zdrowsze niż w klasycznym wydaniu. Sprawdź, jakie zamienniki wędlin, mleka, serów i jajek wybrać do wigilijnych i bożonarodzeniowych potraw i jak łatwo przygotować roślinne Święta!

📢 Tak wyglądał kiedyś plac Adolfa Hitlera i późniejszy Plac Bieruta w Jeleniej Górze. Zaskoczeni? [ZDJĘCIA] Dzisiejszy Plac Niepodległości w Jeleniej Górze czterokrotnie zmieniał nazwy. Warmbrunner Platz, Adolf-Hitlerplatz, pl. Cieplicki i pl. Bieruta z Pomnikiem wdzięczności Armii Czerwonej, charakterystycznym kioskiem i "Latarnią morską" (rozebrano ją w 1948 r.) to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w tej części Jeleniej Góry. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał ten zakątek.

📢 Jelenia Góra i szalone lata 80-te. Na ulicach duże fiaty i polonezy. Pamiętacie? [ZDJĘCIA] Takie zdjęcia to prawdziwy skarb. Zebraliśmy je specjalnie dla Was! Kolorowe lata 80-te na zdjęciach. Pamiętasz taką Jelenią Górę i zadowolonych mieszkańców? Jak wyglądali? Czym jeździli? Czy Jelenia Góra była taka sama jak teraz? Zobaczcie! Może macie w domu własne fotografie z tamtych czasów?

📢 Niesamowite! Najbardziej rozświetlony, muzyczny i świąteczny dom na Dolnym Śląsku jest w Bogatyni! (ZDJĘCIA/WIDEO) Stoi w Bogatyni i na Dolnym Śląsku nie ma takiego drugiego! To najbardziej rozświetlony, muzyczny i świąteczny dom w naszym regionie! Prace nad nim trwają cały rok. Iluminacja zawiera ponad 12 tys. światełek LED plus ekran 61 tys. światełek LED. Codziennie twórca tego dzieła robi pokazy dla mieszkańców. 📢 Niesamowite, słoneczne halo w Karkonoszach! Ale widok! (ZDJĘCIA/FILM) Niesamowity widok miały okazję zobaczyć te osoby, które wczoraj wybrały się w Karkonosze. Góry, śnieg i słoneczne halo czyli optyczne zjawisko świetlne. 📢 Rudawski Park Krajobrazowy! Tak pięknie i niespełna 30 km od Jeleniej Góry! (ZDJĘCIA) Byliście kiedyś w Rudawskim Parku Krajobrazowym? Jeśli nie, to wiele tracicie! To idealne miejsce na rodzinne wycieczki, spacery z psem czy krótkie, górskie wyprawy. Znajduje się tam też Sokolik, drugi co do wysokości szczyt w Sokolich Górach, w Rudawach Janowickich. Piękne widoki

