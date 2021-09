Przegląd tygodnia w Karpaczu, najważniejsze wydarzenia od 19.09 do 25.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Karpacz od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Imprezowy kalendarz Jeleniej Góry pęka w szwach. Od dzisiaj do niedzieli (24-26.09) można przebierać i wybierać w wydarzeniach. Może Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości? Albo spotkanie z Mają Włoszczowską podczas rajdu? Do stolicy Karkonoszy zawita również Zamachowski. Dla dzieci też fajne atrakcje. Zobaczcie co i gdzie będzie się działo!

Najwyższy szczyt Karkonoszy i kosmiczne obserwatorium pojawiły się w najnowszej reklamie popularnej sieci restauracji Mc Donald's. Reklama promuje wstrząsająco chrupiące Supreme Crispy Chicken Tenders . Zobaczcie!