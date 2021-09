Przegląd tygodnia w Karpaczu, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.09 a 18.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu wykuto w bazalcie. To robi niesamowite wrażenie! Co znaleziono w sztolni depozytowej? [NOWE ZDJĘCIA]”?

📢 Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu wykuto w bazalcie. To robi niesamowite wrażenie! Co znaleziono w sztolni depozytowej? [NOWE ZDJĘCIA] Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu budzą ciekawość wielu i nic dziwnego, bo wciąż są eksplorowane. Ekipa badawcza dostała się do środka tunelu i od dwóch dni, wspólnie z saperami z Bolesławca, sprawdza teren we wnętrzu wzniesienia. Jak sami mówią, "to były dwa dni szaleństwa", ale czy im się opłaciło? Sprawdzamy! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Co zostało po tramwajach w Jeleniej Górze? Jeden z symboli znajduje się w centrum rynku [ZDJĘCIA] Miłośnicy tego środka lokomocji będą zachwyceni. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć tramwajów prosto z Jeleniej Góry. Na ulice miasta wyjeżdżały jeszcze w końcu lat sześćdziesiątych. Dziś, jedną z niewielu pamiątek, po tamtym czasie, jest zabytkowy wagon ustawiony w centrum rynku. Zobaczcie stare tramwaje na zdjęciach! Tęsknicie za czasami, kiedy można było poruszać się nimi po mieście?

📢 Energylandia w Wałbrzychu! Tak będzie wyglądał największy Park Rozrywki w tej części Europy Energy Resort w Wałbrzychu! Oto szczegóły! Jeśli ten projekt się powiedzie, Wałbrzych i Dolny Śląsk będzie krainą mlekiem i miodem płynącą. Są na to spore szanse, a w sprawie utworzenia w Wałbrzychu Parku Rozrywki na miarę Energylandii w Zatorze podpisano już nawet list intencyjny. Inwestorem, zainteresowanym zbudowaniem w Wałbrzychu Energy Resortu, niespotykanego nigdzie indziej projektu, bo nawiązującego do górniczej historii miasta, jest właśnie właściciel Energylandii!

Tygodniowa prasówka 12.09-18.09.2021 Karpacz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety na orbicie. Jak zapisały się w historii podbojów kosmicznych? Lekarka i geolożka w pierwszej cywilnej misji Inspiration 4 Od początku historii podbojów kosmosu przez człowieka, na orbicie było blisko 70 kobiet. Pierwsza z nich, Walentina Tierieszkowa, wyruszyła w stronę gwiazd jeszcze w latach 60. 16 września 2021 roku do damskiego, kosmicznego grona dołączyły pierwsze cywilne astronautki: lekarka Hayley Arceneaux i geolożka Sian Proctor. Misja Inspiration 4 jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju turystyki kosmicznej. Przejdź do galeri, by zobaczyć kobiety, które przyczyniły się do poszerzania granic ludzkich możliwości.

📢 Karpacz w latach 80-tych tętnił życiem. Dawny hotel Skalny, turyści z plecakami, a na ulicach w mieście pod Śnieżką Maluchy i duże Fiaty Karpacz cały czas się rozwija. Powstają nowe atrakcje, infrastruktura, przybywa hoteli. W latach 80-tych było inaczej, ale już wtedy tłumy przyjeżdżały do miasta pod Śnieżką. Każdy chciał przejechać się wyciągiem krzesełkowym i wejść na Śnieżkę. Zobaczcie szalone lata 80-te na zdjęciach! 📢 Ekspresowe wycieczki z Jeleniej Góry. Gdzie warto się wybrać we wrześniu? Dojedziesz tutaj w 30 minut Wrzesień póki co jest pogodny i ciepły. Warto wykorzystać ten czas, aby wybrać się na wycieczkę, zobaczyć coś nowego, przyjemnie spędzić czas na świeżym powietrzu. To propozycje na ekspresowe wypady za miasto, a dojazd do nich z Jeleniej Góry zajmie maksymalnie 30 minut. Skorzystajcie, zabierzcie rodziny i zwiedzajcie nasz cudowny region.

📢 To niemiecki Karpacz w latach 40-tych. Zobacz jak wyglądał kiedyś Krummhübel, jego mieszkańcy i okupanci Krummhübel- taką nazwę nosił dzisiejszy Karpacz za czasów II wojny światowej. Jak wyglądała 80 lat temu górska miejscowość po odkupacją niemiecką? Nam się bardzo podoba- urokliwa architektura, zadbane uliczki i niezmiennie piękne widoki. Cofnijmy się w czasie i zobaczmy dawny Karpacz. 📢 Oto nieruchomości od komornika. Lokale i domy w Jeleniej Górze i okolicach idą pod komorniczy młotek [14.09] Na licytacjach komorniczych można znaleźć sporo nieruchomości, które zostaną zlicytowane a mieszczą się na terenie Jeleniej Góry i okolic. Są to domy, mieszkania, lokale, a także zabudowane grunty. Zobaczcie jakie nieruchomości zostaną w najbliższym czasi sprzedane. Może któraś z nich przypadnie Wam do gustu i weźmiecie udział w licytacji.

📢 Jelenieniogórzanie zjedli śniadanie z ekipą Radiem ZET. Zobacz Dzień Dobry Bardzo na jeleniogórskim rynku Dzisiejszy poranek zaczął się w Jeleniej Górze wyjątkowo, bo z ekipą Radia ZET. Audycja Dzień Dobry Bardzo nadawana była właśnie ze stolicy Karkonoszy. Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz podczas porannego, śniadaniowego spotkania rozmawiali m.in. z prezydentem Jerzym Łużniakiem, Mają Włoszczowską czy Lucyną Kornobys. Mieszkańcy Jeleniej Góry mieli również okazję zjeść pyszne i pożywne śniadanie w towarzystwie radiowej ekipy. Zobaczcie co się działo na Placu Ratuszowym. 📢 Te kobiety zdobyły nagrody na Festiwalu Filmowym w Wenecji [ZDJĘCIA] Podczas 78. Festiwalu Filmowego w Wenecji Złoty Lew powędrował do francuskiej reżyserki libańskiego pochodzenia, Audrey Diwan. Kobietom udało się także zdobyć inne, prestiżowe nagrody: Srebrnego Lwa, Puchar Volpiego i wyróżnienia w sekcji Horyzonty. Przypominamy największe osiągnięcia tegorocznych laureatek Festiwalu Filmowego w Wenecji.

📢 Niemieckie szybowce nad Jeżowem Sudeckim i Jelenią Górą. Tak zaczęła się sława Góry Szybowcowej Spójrzcie na te niesamowite zdjęcia! Pierwotna nazwa tego miejsca to Góra Szubieniczna- to tutaj podobno odbywały się egzekucje. Góra Szybowcowa sławę zyskała dzięki stworzonej Szkole Szybowcowej w 1924 roku. Był to drugi taki ośrodek w ówczesnych Niemczech. Po wojnie, w marcu 1946 roku utworzono Aeroklub Jeleniogórski, który nie licząc przerwy w latach pięćdziesiątych działa do dziś. 📢 Obrzydliwe złodziejstwo! Kto ukradł Jelonka Ekonomka? Jeden z symboli stolicy Karkonoszy został skradziony Jelonki w Jeleniej Górze są symbolami miasta i nawiązują do miejsc, zakładów i historii stolicy Karkonoszy. Podobają się dzieciom, podobają się dorosłym. Teraz jeden z jelonków został skradziony. Kto widział Jelonka Ekonomka?

