Przegląd sierpnia 2020 w Karpaczu, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Jarosław Kaczyński ma wakacje, choć te dla wszystkich praktycznie się kończą. Prezes PiS wybrał Polskę, a swój krótki urlop spędza m.in. na Zalewie Szczecińskim. Zdjęcia z wakacji Jarosława Kaczyńskiego mogliśmy obejrzeć w mediach społecznościowych. Fotografiami pochwalił się Joachim Brudziński, były szef MSWiA - "Śpijcie spokojnie, stery Polski w dobrych rękach" - napisał europoseł PiS na Twitterze. Co na to internauci? Jak zwykle mają memy. Zobacz najlepsze w galerii zdjęć.

Od 1 września 2020 nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. MEN zapowiada, że ich wynagrodzenie wzrośnie o 6 proc. Zdaniem związkowców to dramatycznie mało.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Karpacza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęło się dziś 24 sierpnia w Gdyni III Forum Wizja Rozwoju. Jest to największe wydarzenie gospodarcze w tym roku w północnej Polsce.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji i bardzo szybko został zastąpiony przez Adama Niedzielskiego. O powodach odejścia ze stanowiska poinformował na konferencji prasowej. Jak powiedział - "nigdzie nie znika", zostanie w przestrzeni publicznej, ale już jako poseł. W internecie natomiast szumią memy, a internauci komentują: "szumiał, szumiał i się wyszumiał". Zobacz galerię zdjęć i sprawdź, jak internet zapamięta Łukasza Szumowskiego.

Ruiny zamku Chojnik to jedne z najbardziej znanych ruin na Dolnym Śląsku. Warto przyjechać tutaj na spacer. Zwiedzić zamkowe ruiny i piękny teren przylegający do zamku. Zobacz, jak obiekt ten wyglądał przed laty. Prawdziwie baśniowo!

Co Internauci myślą o Jeleniej Górze, Karpaczu czy Szklarskiej Porębie? Zobacz stworzone przez nich demotywatory i memy! Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie.

Kolejny raz symbole Auschwitz wykorzystane zostały w celach marketingowych. W sklepach z pamiątkami vis a vis bramy wejściowej do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkanau w Oświęcimiu można kupić pocztówki, magnesy, podkładki pod kubki ze zdjęciami ściany śmierci, krematoriów i obozów zagłady.

Nie macie planów na zbliżający się długi weekend? Już od piątku (14 sierpnia) możecie wziąć udział w wielu wydarzeniach organizowanych na całym Dolnym Śląsku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

832 nowe przypadki koronawirusa i 15 kolejnych ofiar COVID-19 - to dane, opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia w piątek rano. W sumie w Polsce wirusa zdiagnozowano u 55 319 osób. 1858 z nich zmarło.

Wydarzenie trwać będzie do niedzieli 16 sierpnia. Zapraszamy na „Błonia Jeleniogórskie” w sobotę i niedzielę w godz. 12.00 – 22.00. Pyszne potrawy czekają na mieszkańców i turystów!

Przenieśmy się w czasie, aby móc spróbować największych przysmaków poprzednich wieków. Twierdza Smaków- III Festiwal Kuchni Historycznej zaprasza jeszcze dzisiaj, 16 sierpnia. Zobacz, co na Ciebie czeka!

Ale gorąco! Przydałoby się trochę ochłody. Specjalnie dla Wasz przygotowaliśmy listę najciekawszych kąpielisk w Niemczech do 50 km od granicy ze Zgorzelcem. Jest w czym wybierać! Więcej informacji w naszej galerii!

Perseidy 2020 to rój meteorów, którego maksimum obserwuje się co roku w sierpniu, mniej więcej od 11 do około 24 sierpnia. Perseidy zwane także łzami św. Wawrzyńca albo spadającymi gwiazdami można oglądać na nocnym niebie, bez użycia dodatkowego sprzętu. Szczegóły w artykule poniżej.