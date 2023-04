Przegląd prasy z tygodnia 23.04.2023. Co działo się w Karpaczu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Majówka za pasem, a ty chciałabyś zrobić coś ciekawego, ale wciąż nie masz planów? Mąż narzeka na samą wzmiankę o podróżach, a dzieci już wyrosły z wyjazdów z rodzicami? W takim razie kilkudniowy wypad w kobiecym gronie przedstawia się jako cudowne rozwiązanie! Podpowiadamy, dokąd możecie wyruszyć i jak się do tej eskapady przygotować.

Długi majowy weekend dla wielu z nas oznacza rozpoczęcie sezonu podróżniczego. W tym roku, wystarczy wziąć 1 wolny od pracy dzień, by mieć do dyspozycji w sumie 5 lub 3 wolne dni, aby cieszyć niemal 10 - dniowym urlopem. Wedle analizy Kiwi.com, firmy traveltech i wyszukiwarki tanich lotów, 25% użytkowników postawi na wyjazd trwający od 1-2 tygodni! To świetne rozwiązanie, żeby z jednej strony zaoszczędzić pule urlopowych dni i spędzić pełnowymiarowe wakacje w cenie znacznie niższej niż w szczycie sezonu letniego. Włochy i Hiszpania, jak zawsze wiodą prym w zestawieniu najczęściej wybieranych kierunków, z kolei lotnisko Kraków-Balice jest najpopularniejszym miejscem, w którym polscy podróżujący rozpoczną majowe podróże. Wszystko za sprawą konkurencyjnych cen i atrakcyjnych kierunków podróży.