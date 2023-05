Przegląd prasy z tygodnia 14.05.2023. Co działo się w Karpaczu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Karpacz, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sprawdź, gdzie znajdziesz najsmaczniejsze lody w Karpaczu. Niewątpliwie są nieodłącznie związane z sezonem letnim. Chyba nikt nie wyobraża sobie gorącego, słonecznego dnia bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są. Zajrzyj na chwilę do przeszłości, by sprawdzić ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Karpaczu.

Dobiega końca remont Zalewu w Radkowie. Jak obiecuje burmistrz gminy, Jan Bednarczyk jeszcze w czerwcu Zalew Radkowski powinien zostać otwarty. Będą nowe atrakcje, m.in. dwa oddzielne kąpieliska i potężna zjeżdżalnia wodna. Inwestycja pochłonie 5 mln zł, jest dofinansowana ze środków rządowych z Polskiego Ładu.