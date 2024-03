Przegląd prasy z Karpacza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.03.2024

Mieszkańcy i turyści jeżdżący pociągiem do i z Jeleniej Góry oraz Szklarskiej Poręby muszą przygotować się znowu na utrudnienia. Już je znają, bo są one wprowadzane kolejny raz. Chodzi o tunel w Trzcińsku, który nadal jest w remoncie. Gdy zostaje zamknięty, do Janowic Wielkich podróżni kursują autobusową komunikacją zastępczą. Dobra wiadomość jest taka, że to już ostatni raz mamy takie utrudnienia. Wkrótce remont tunelu w Trzcińsku się zakończy. Przeczytajcie o innych zmianach w ruchu pociągów w naszym regionie.