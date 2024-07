Przegląd prasy Karpacz 9.07.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Karpaczu

Prasówka Karpacz 9.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W 1968 roku oddano do użytku zaporę w Solinie. Imponująca hydrotechniczna budowla przyciąga co roku rzesze turystów. Aby powstała, trzeba była zalać wodą kilka wsi. Doszło do dramatycznych wydarzeń, ludzkich dramatów.