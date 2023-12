Przegląd prasy Karpacz 4.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Karpaczu

Prasówka Karpacz 4.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Marzyliście kiedyś o wyprawie do dżungli, takiej prawdziwej, z lianami, egzotycznymi ptakami, szympansami i gorylami? Albo o zajrzeniu do wnętrza pałacu afrykańskiego króla? Albo o rejsie luksusowym statkiem po wielkim jeziorze po drugiej stronie równika? Te i więcej cudów czekają na was w Rwandzie, Krainie Tysiąca Wzgórz. Czy warto się tam wybrać? Czy to bezpieczny kraj? Sprawdziliśmy to na własnej skórze. Poniżej znajdziecie relację z naszej z wyprawy do Rwandy i testowania najlepszych atrakcji tego niezwykłego kraju. Rwanda niejednym was zaskoczy!