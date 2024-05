Przegląd prasy Karpacz 30.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Karpaczu

By oddać głos w wyborach do europarlamentu, nie musisz jechać do domu w innej miejscowości lub dzielnicy - teraz można łatwo zmienić miejsce głosowania. Wystarczy 5 minut, aby to zrobić. Czas na to, by wybrać najbardziej dogodne dla siebie miejsce do głosowania, masz do 6 czerwca. Jak to zrobić?