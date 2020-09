Przegląd prasy 8.09.2020 Karpacz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Sąd nie miał dzisiaj żadnych wątpliwości: - Chciała zabić dziecko, bo przeszkadzało jej w relacji z mężczyzną. Przeczytaj o szczegółach tej bulwersującej sprawy...

Pogoda sprzyja pieszym wędrówkom. Warto wyjść z domu i pooddychać świeżym powietrzem. Pamiętajmy, aby unikać miejsc zatłoczonych. Dzisiaj prezentujemy Państwu wycieczkę na Zaporę na Złotnikach lub, jeśli są tutaj miłośnicy dłuższych spacerów, dwunastokilometrową wędrówkę dookoła zbiornika. W galerii znajdziecie Państwo zdjęcia zapory oraz mapę wędrówki. Zapraszamy!

Kolacja to najbardziej problematyczny posiłek w ciągu dnia. Zwykle to właśnie on wpływa na to, ile ważymy i jak się czujemy. Powód? Dla wielu osób ostatni posiłek jest tym największym – i jedynym, który można zjeść w spokoju i ze smakiem. Skutek jest łatwy do przewidzenia: sięganie niezdrowe produkty i spożywanie nadmiaru kalorii, co niweluje wysiłki wkładane w zachowanie zdrowego menu. Tak jednak być nie musi – sprawdź, co na temat kolacji mówią badania, dowiedz się, ile kalorii można zjeść i o jakiej porze, i wypróbuj nasze pomysły na fit kolacje!