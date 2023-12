Przegląd prasy 8.12.2023 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Sezon na mandarynki trwa w najlepsze. Właśnie w grudniu warto zrobić sernik z mandarynkami na kruchym spodzie. Słodko-kwaśny smak owoców połączony z cytrusowym zapachem to idealna propozycja na świąteczny deser. Proponuję zrobić sernik z mandarynkami, gdy nasyciliście się świeżymi owocami.

Oświetlenie świąteczne balkonu i tarasu to świetny sposób na stworzenie wyjątkowych dekoracji na Boże Narodzenie. Już teraz warto zainstalować klasyczne lamki LED i modne świąteczne ozdoby. Świecący ciepłym światłem drzewka czy bożonarodzeniowa kurtyna świetlna to hity ze sklepów na 2023. Podpowiadamy, jak wybrać świąteczne oświetlenie na balkon, żeby Boże Narodzenie miało nie tylko wyjątkową oprawę, ale przede wszystkim było bezpieczne.

Piękne zdjęcia zaśnieżonych szczytów i ścieżek wśród drzew pokrytych białym puchem, kuszą do wypraw w Karkonosze i Góry Izerskie. Śmiałkowie planują zdobywanie Śnieżki czy Szrenicy w szortach. Zanim wyjdziecie z domów, przeczytajcie rozmowę z Dariuszem Timlerem, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Mówi między innymi o tym, jak przygotować się do wycieczek i uniknąć wychłodzenia organizmu. Przypomina, że zimno może zabijać. Także w mieście. Co trzeba wiedzieć?