Przegląd prasy 7.02.2022 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Jelenia Góra miała swoje miejsce dla wojska. Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze to dawne Jäger-Kaserne, czyli koszary wojskowe z pomnikiem feldmarszałka niemieckiego Alfreda Grafa von Waldersee na środku placu. Wojsko zagospodarowało ten teren jeszcze przed 1900 rokiem i wiadomo, że w 1908 roku jednostka Jäger=Bataillons von Neuman świętowała 100 rocznicę swojego powstania. Zobaczcie, jak wyglądała ulica Obrońców Pokoju i żołnierze w dawnych strojach. Zaskoczeni?

„Sportowcy ziemi jeleniogórskiej 1945-2010” to książka dofinansowana z budżetu miasta Jeleniej Góry, która prezentuje kilkaset sylwetek sportowców, odnoszących sukcesy również na międzynarodowych zawodach. Wśród nich są zawodnicy występujący na olimpiadach, m.in. w Nagano, Insbrucku i Salt Lake City. Od 4 do 20 lutego rozgrywane są XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. To doskonała okazja, aby przypomnieć o tych, którzy odnosili liczne sukcesy w swoich dyscyplinach, a trenowali w Jeleniej Górze i okolicach.