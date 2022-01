Przegląd prasy 7.01.2022 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Piłkarze PKO Ekstraklasy kolejny tydzień odpoczywają od piłki. Część z nich wolny czas spędza na spotkaniach z bliskimi, inni wybrali dalekie podróże. Gdzie udali się w czasie świątecznego urlopu?

Uruchom i przeglądaj galerię klikając ikonę "NASTĘPNE >", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu

Polska to kraj absurdów. Nie uwierzycie, że to się wydarzyło u nas. Uśmiechnij się. Zobaczcie zdjęcia internautów, którzy spotkali się z przedziwnymi zdarzeniami. Naprawdę warto. Jeśli to cię nie rozweseli, to znaczy, że masz naprawdę słaby dzień... To jest komiczne!

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ