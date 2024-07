Przegląd prasy 6.07.2024 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Prasówka Karpacz 6.07: top 3 artykuły z wczoraj

Kowarskie Stragany zagościły już na stałe w harmonogramie letnich imprez organizowanych przez Kowary. To okazja, by kupić polskie i czeskie smakołyki i wyroby lokalnych twórców. Pierwsze Kowarskie stragany odbędą się 7 lipca na starówce w Kowarach od godz. 11.00 do 17.00.