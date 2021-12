Przegląd prasy 29.12.2021 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże sklepowe. Ma on na koncie co najmniej 7 kradzieży w sklepach drogeryjnych i spożywczych. Przestępstw tych dopuścił się w Jeleniej Górze od grudnia 2020 roku do sierpnia br. Wartość skradzionego mienia oszacowano łącznie na około 5 tysięcy złotych. Teraz odpowie za to przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.