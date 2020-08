Przegląd prasy 28.08.2020 Karpacz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, która odbyła się w czwartek 27 sierpnia b.r., wywołała niemałe poruszenie. Otóż nieoczekiwanie nowy MZ zapowiedział projekt szeregu zmian w czasie trwania kwarantanny oraz zasadach izolacji. Jak podkreślił, są one zgodne z zaleceniami Światowej organizacji Zdrowia (WHO).

Śluby królewskie to pewne tradycje i zasady, których należy przestrzegać. Niektóre, zapoczątkowane dawno temu, które przetrwały do dziś oraz część zwyczajów, które zmieniały się z czasem. Ślub księcia Harry'ego z Meghan Markle już 19 maja 2018 roku. Ile będzie kosztował? O jakie szczegóły będą musieli zadbać przyszli małżonkowie i o pielęgnowanie jakich tradycji zadbają? Królewska etykieta skrywa się również pod protokołem królewskim, który zawiera szereg zasad, jakich rodzina królewska powinna przestrzegać. Zobacz zestawienie najciekawszych tradycji i zasad w związku ze zbliżającym się ślubem księcia Harry'ego i Meghan Markle.

Koty, które nie gubią sierści to ideał? W końcu nie trzeba po nich sprzątać i można bez obaw brać je na kolana. Koty, które nie linieją praktycznie się nie zdarzają – chyba, że w ogóle nie mają sierści. Są jednak takie rasy kotów, które tracą o wiele mniej futra niż inne, a w dodatku ich pielęgnacja jest bardzo prosta. Marzy ci się mruczek, ale taki, który nie zostawia po sobie kłaczków? Zobacz, które rasy kotów nie linieją zbyt obficie!

Jestem przekonany, że jeśli przestaniemy zupełnie niepotrzebnie domagać się mądrości i zdolności przewidywania od ministerstwa i kuratorów, a zaczniemy od siebie, to zyskamy przez to odpowiedź na wiele nurtujących pytań - mówi Jan Wróbel, nauczyciel, publicysta

Tak jak od września uczniowie wrócą do szkoły, tak większość pracowników wróci niebawem do biur, jednak praca będzie wyglądać inaczej niż przed pandemią. Choć praca zdalna spopularyzowała się w ostatnich miesiącach, ma swoje minusy. Dlatego pracownicy bez większego problemu godzą się na powrót do normalnego trybu pracy.

Turyści będą zachwyceni, odkrywając miejsca, które zapraszają do prawdziwej przygody. Jeśli masz rower i dużo zapału, to Nysa Łużycka i jej okolice przywitają cię z otwartymi rękoma.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów.