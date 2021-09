Przegląd prasy 18.09.2021 Karpacz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu budzą ciekawość wielu i nic dziwnego, bo wciąż są eksplorowane. Ekipa badawcza dostała się do środka tunelu i od dwóch dni, wspólnie z saperami z Bolesławca, sprawdza teren we wnętrzu wzniesienia. Jak sami mówią, "to były dwa dni szaleństwa", ale czy im się opłaciło? Sprawdzamy! Zobaczcie zdjęcia!

Schronisko górskie "Szrenica" miało przed wojną kilka nazw: Reifträgerbaude, Berggasthof oraz Deutschböhmerhaus i przyciągało tłumy turystów. Szczyt górski leży w zachodniej części Karkonoszy, nieopodal Szklarskiej Poręby. To stąd roztacza się wspaniały widok na Kotlinę Jeleniogórską oraz Góry Izerskie. Nic dziwnego, że Szrenica od lat jest jednym z głównych celów wędrówek. Jej zimowa sceneria do złudzenia przypomina obraz ze "Lśnienia" Stanleya Kubricka, gdzie w postać Jacka Torrance`a wciela się sam Jack Nicholson. Zobaczcie schronisko i turystów na archiwalnych zdjęciach.





## _Prasówka 18.09 Karpacz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?



### 📢 Co zostało po tramwajach w Jeleniej Górze? Jeden z symboli znajduje się w centrum rynku [ZDJĘCIA]

Miłośnicy tego środka lokomocji będą zachwyceni. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć tramwajów prosto z Jeleniej Góry. Na ulice miasta wyjeżdżały jeszcze w końcu lat sześćdziesiątych. Dziś, jedną z niewielu pamiątek, po tamtym czasie, jest zabytkowy wagon ustawiony w centrum rynku. Zobaczcie stare tramwaje na zdjęciach! Tęsknicie za czasami, kiedy można było poruszać się nimi po mieście?



### 📢 Dolny Śląsk. Funkcjonarusze policji wyjdą na drogi i sprawdzą kierowców. Kolejna akcja "Prędkość" w naszym regionie już dziś! 18.09

Na terenie całego województwa funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą dziś działania kontrolno-prewencyjne pod hasłem „Prędkość”. Działania policjantów mają na celu egzekwowanie od kierujących przestrzeganie ograniczeń prędkości.



