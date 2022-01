Przegląd prasy 18.01.2022 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Garnizon Policji jeleniogórskiej otrzymał kolejne, nowe radiowozy. Są to pojazdy marki Kia Ceed nowoczesne, nieoznakowane. Radiowozy zostały zakupione ze wspólnych środków budżetu policji oraz ze środków miasta Jelenia Góra.

Prawie dekada wystarczyła, żeby niektóre miejsca w Jeleniej Górze zniknęły z jej mapy na zawsze. Kultowe targowisko Flora, Carrefour zamiast Galerii Sudeckiej i sklep Neonet w miejscu Nowego Rynku. Zobaczcie, jak zmieniła się stolica Karkonoszy i czego już nie ma lub zmieniło swoje przeznaczenie.

16 stycznia miała miejsce premiera filmu o jednym z najwybitniejszych polskich skoczków narciarskich. Niewiele osób wie, że choć Stanisław Marusarz urodził się w Zakopanem i przez lata związany był z tym miejscem, to przez jakiś mieszkał w Karpaczu. To z jego inicjatywy powstała skocznia narciarska, której nadano nazwę "Orlinek". W 2004 roku startował na niej Adam Małysz. Poleciał wówczas na odległość 94,5 m, pobijając tym samym rekord skoczni. W sezonie 2009/2010 pojawili się na niej ostatni skoczkowie, a w 2011 roku została zlikwidowana sekcja sportowa z Karpacza, a skocznia przestała być w użytku. Co wiemy o Stanisławie Marusarzu?