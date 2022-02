Przegląd prasy 15.02.2022 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Przed nami rozdanie Oscarów 2022. W tym roku najbardziej prestiżowe nagrody filmowe zostaną rozdane już po raz 94! Przez te wszystkie lata Oscary trafiały do najwybitniejszych aktorów i aktorek. W których hollywoodzkich parach oboje mogą pochwalić się tą wyjątkową statuetką? Sprawdziliśmy!

Tłusty czwartek przypada w ostatnim tygodniu karnawału, czyli 24 lutego 2022 roku. Tradycja nakazuje, aby tego dnia zjeść przynajmniej jednego pączka. Ma przynieść to szczęście i wróżyć dobrobyt. Warto jednak wiedzieć, ile kalorii ma pączek, zanim zaczniemy pałaszować jeden za drugim. Przyjrzeliśmy się, ile kalorii mają domowe pączki i faworki.

Koniec plotek na temat serii Call of Duty: Modern Warfare i Warzone. Activision oficjalnie poinformowało o planach związanych z marką CoD. W ich ramach powstają równolegle dwa tytuły, a za ich sterami stoi oczywiście studio Infinity Ward. Sprawdźcie szczegóły.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4/64GB szary (ZA5T0302SE)

Prasówka 15.02 Karpacz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ukraina przestała być uważana za bezpieczne państwo przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polska dołączyła do rosnącego szybko grona krajów, które stanowczo odradzają swoim obywatelom podróże na Ukrainę. MSZ wydało pilny komunikat w związku z realnym zagrożeniem wojną na terytorium naszego wschodniego sąsiada. Kryzys dyplomatyczny przyszedł w momencie, w którym Ukraina stawała się popularnym kierunkiem turystycznym wśród Polaków. Niestety, wycieczki do Kijowa czy Lwowa muszą zostać odłożone aż do rozwiązania konfliktu lub osłabienia napięć.