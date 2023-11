Przegląd prasy 15.11.2023 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Prasówka Karpacz 15.11: top 3 artykuły z wczoraj

Podkowiec mały to nietoperz, który w Polsce występuje wyłącznie na południu, w rejonach górskich i wyżynnych. Na Dolnym Śląsku spotyka się go w Kotlinie Kłodzkiej. Jest jednym z najbardziej narażonych na wyginięcie nietoperzy w Europie. By go chronić i zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozmnażania, w lasach w Nadleśnictwach Zdroje koło Szczytnej oraz Nadleśnictwie Bardo leśnicy stawiają specjalne wieże. To element międzynarodowego projektu Life+ Podkowiec Towers.