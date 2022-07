Przegląd prasy 13.07.2022 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.07, w Karpaczu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budowlana katastrofa w starej cukrowni w Głogowie. Strażacy przeszukują gruzy. Zdjęcia”?

Prasówka Karpacz 13.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budowlana katastrofa w starej cukrowni w Głogowie. Strażacy przeszukują gruzy. Zdjęcia Katastrofa budowlana na terenie dawnej cukrowni przy ul. Rudnowskiej w Głogowie. Wewnątrz starej hali zawalił się fragment potężnego pieca. Świadkowie twierdzą, że wcześniej wchodziły tam trzy osoby, a po katastrofie wyszły dwie.

📢 Ogromny pożar strawił halę magazynową przy Reymonta w Zgorzelcu. Trwa akcja dogaszania fabryki TeWaPol (ZDJĘCIA) Dziś (12.07) w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 31 w dawnej fabryce wyrobów tekstylnych, a obecnie TeWaPol wybuchł pożar. Na razie nie udało się ustalić, co jest jego przyczyną. Na miejscu pojawili się strażacy, pogotowie gazowe oraz energetyczne i policja. Trwa akcja dogaszania pożaru.

📢 Rośliny pnące na płot. Jakie pnącza posadzić przy ogrodzeniu? Niektóre mogą zastąpić żywopłot lub pięknie kwitnąć! Rośliny pnące można i warto sadzić przy płocie. Nie dość, że nie będziemy musieli starać się o podpory dla pnączy, to płot zyska dekoracyjny wygląd. W dodatku płot porośnięty pnączem to zasłona, która znakomicie zastępuje tradycyjny żywopłot. Jednak nie wszystkie pnącza nadają się do sadzenia przy każdym płocie. Polecamy rośliny pnące na płot.

Prasówka 13.07 Karpacz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czy warto pić wodę z kurkumą codziennie? Oczyści i wzmocni organizm, pomoże wygładzić skórę. Poznaj 5 korzyści z picia napoju z kurkumy Kurkuma to znana przyprawa, którą cenimy za jej aromatyczny smak i zapach oraz intensywny kolor. Oprócz tego posiada ona również niezwykłe lecznicze właściwości m.in. oczyszcza organizm, wspomaga trawienie i wygładza cerę. Zobacz, dlaczego warto pić wodę z kurkumą codziennie i o jakiej porze najlepiej to robić. Korzyści z picia wody z kurkumy cię zaskoczą!

📢 Na Dolny Śląsk przyjdą afrykańskie upały? Meteorolodzy uspokajają [PROGNOZA POGODY] W ostatnich dniach głośno było o antycyklonie afrykańskim, który miał dotrzeć nad Polskę i przynieść ze sobą rekordowe temperatury rzędu 41 st. C. We wtorek (12 lipca) meteorolodzy przychodzą jednak z aktualizacją prognozy i uspokajają: "Upałów w kraju nie będzie". Jaka aura czeka więc Dolny Śląsk w najbliższych dniach? Przeczytajcie poniżej. 📢 Zioła na infekcje intymne. Te napary łagodzą pieczenie, świąd i upławy. Wypróbuj nasiadówki, czyli domowy sposób na kobiece dolegliwości Infekcja intymna, taka jak grzybica pochwy, to przypadłość, która daje nieprzyjemne objawy i nieleczona może prowadzić do uszkodzenia śluzówki. Każda niepokojąca zmiana w obrębie pochwy i sromu powinna być skonsultowana ze specjalistą, jednak w oczekiwaniu na wizytę warto sięgnąć po sprawdzone rozwiązania naszych przodków – nasiadówki. Są to kąpiele w ciepłych naparach ziołowych, które łagodzą przebieg infekcji. Przynoszą nie tylko ulgę, ale także wspierają leczenie, wykazując często działanie dezynfekujące. Sprawdź, jakie zioła powinny znaleźć się w mieszance do nasiadówki.

📢 Zioła na płuca i oskrzela. Te rośliny pomogą wzmocnić górne drogi oddechowe. Sięgaj po nie, gdy kaszlesz z powodu alergii lub palenia Uporczywy kaszel i przewlekłe objawy oddechowe to często skutek palenia i zanieczyszczenia środowiska, a także chorób takich jak astma i alergia wziewna. Dolegliwości związane z chronicznymi problemami można i warto łagodzić za pomocą ziół. Polecamy te, które najskuteczniej wspierają stan płuc, oskrzeli, ale także reszty dróg oddechowych. 📢 Dlaczego warto jeść kurki? Pieprznik jadalny wspiera pracę układu pokarmowego i walczy z pasożytami. Sprawdź przepis na jajecznicę z kurkami Kurki, inaczej nazywane pieprznikami jadalnymi, od dawna cenione są za niepowtarzalny smak i aromat. Często dodaje się je do sosów, jajecznicy i past kanapkowych, a niektórzy przygotowują z nich pyszną i rozgrzewającą zupę kurkową. Co sprawia, że te niewielkie grzyby są tak cennym produktem spożywczym? Zawarte w nich związki organiczne korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu pokarmowego, dzięki czemu zapobiegają zaparciom. Podpowiadamy, dlaczego jeszcze warto częściej sięgać po te grzyby oraz podajemy prosty przepis na jajecznicę z kurkami.

📢 Powódź tysiąclecia we Wrocławiu. Dziś mija 25 lat od nadejścia fali kulminacyjnej [ZDJĘCIA] Powódź z 1997 roku na zawsze już odcisnęła swoje piętno na Wrocławiu i samych mieszkańcach. Wielka woda wdzierała się do kolejnych dzielnic, zabierając ze sobą wszystko, co stanie jej na drodze. Niestety, nie obyło się bez ofiar. Ucierpiały również inne dolnośląskie miejscowości, jak choćby Kłodzko czy Bogatynia. Kliknij w zdjęcie i zobacz, jak ćwierć wieku temu, dokładnie 12 lipca 1997 r. wyglądało nasze miasto. 📢 Wielka akcja policjantów z Wałbrzycha, Wrocławia, Kłodzka i Kamiennej Góry. Zlikwidowane plantacje, przechwycone 25 kg narkotyków! ZDJĘCIA Policjanci zdradzają szczegóły dużej akcji wymierzonej w handlarzy narkotyków w Wałbrzychu, Kłodzku i Kamiennej Górze. Śledczy przy pomocy strażników granicznych przechwycili ponad 25 kg narkotyków, w tym marihuany i amfetaminy. W Wałbrzychu znaleźli je w czterech lokalizacjach.

📢 Zabytkowy i zachwycający. Taki jest Park Miejski w Legnicy, jeden z najpiękniejszych parków na Dolnym Śląsku Zobaczcie aktualne zdjęcia Parku Miejskiego w Legnicy, jednego z najstarszych i największych parków na Dolnym Śląsku. Zrewitalizowane fontanny, przestronne polany, ogromne dęby - pomniki przyrody i kwietne kompozycje razem zachwycają w lipcowej odsłonie! 📢 Frankowicze nie chcą mediować i odrzucają propozycje banków. Coraz więcej kredytobiorców idzie do sądu Kredytobiorcy obciążeni kredytem walutowym nie chcą podpisywać ugód z bankami. Wg danych Komisji Nadzoru Finansowego coraz mniej osób jest zainteresowanych propozycjami banków na szybką renegocjację umowy kredytowej. Warunki proponowanej ugody często są z góry narzucone przez kredytodawcę, praktycznie bez możliwości ich negocjacji i nie stanowią dla kredytobiorców korzystnej oferty. Dlatego coraz więcej osób postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i o zmiany w umowach dotyczące zaciągniętych kredytów mieszkaniowych walczyć z bankami za pośrednictwem sądów.

📢 Brutalny napad na właściciela kantoru w Wałbrzychu. Napastnicy ukradli broń i pieniądze! Do brutalnego napadu na właściciela kantoru w Wałbrzychu doszło dzisiaj rano 12.07.2022 r. w Śródmieściu. Mężczyzna został napadnięty i pobity przez nieznanych sprawców. Najprawdopodobniej wszystko wcześniej zaplanowali i czekali na wałbrzyszanina w umówionym miejscu... 📢 Zioła na pasożyty. Napary z tych roślin wspierają odrobaczanie organizmu. Po jakie zioła sięgać przy pasożytach układu pokarmowego? Szacuje się, że prawie 80 proc. dorosłych ludzi na świecie przynajmniej raz w życiu miało pasożyty układu pokarmowego. Niestety łatwo się nimi zarazić, ponieważ ich jaja lub larwy mogą pozostawać na powierzchni przedmiotów nawet przez kilka tygodni. Wystarczy nieprawidłowa higiena osobista, aby przenieść je bezpośrednio do jamy ustnej. Jak można wspomóc leczenie zakażenia pasożytniczego? Poza środkami farmakologicznymi warto wprowadzić do jadłospisu napary z niektórych roślin, które wykazują działanie przeciwpasożytnicze. Podpowiadamy, jakie zioła wspierają odrobaczanie organizmu.

📢 Kredyt hipoteczny pochłania już 50–70 proc. naszych miesięcznych dochodów. Sprawdź, jak to wygląda w twoim województwie Kredyt hipoteczny jest coraz trudniejszy do spłacenia i już wkrótce część osób zacznie mieć problem ze spłatą zobowiązania – uważają eksperci. Trudno się temu dziwić, skoro według wyliczeń miesięczna rata pochłania przeciętnie ponad połowę naszych dochodów netto. Co gorsza, są województwa, gdzie odsetek ten jest jeszcze wyższy. Sprawdź, jak to wygląda w całej Polsce. 📢 Powstaje gra na podstawie serialu Netflix "Kingdom of Zombies". Zobacz pierwszy zwiastun "Kingdom: The Blood"! [WIDEO] Netflix w ciągu ostatnich lat coraz lepiej zapatruje się na rynek gier wideo. Powstała nawet sygnowana nazwą firmy usługa Netflix Games, w ramach której dostępnych jest już kilka gier. Tym razem na tapet został wzięty serial "Kingdom of Zombies" na podstawie którego tworzona jest gra. Zobacz pierwszy zwiastun gry "Kingdom: The Blood".

