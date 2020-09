Przegląd prasy 1.09.2020 Karpacz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Większość szkół i przedszkoli mimo pandemii zostanie otwarta 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego i decyzja o powrocie do szkół tradycyjnie, choć na nieco zmienionych zasadach budzi wiele sprzecznych emocji. Ekspert przewiduje, kiedy może wrócić zdalne nauczanie w szkołach. Czytaj!

Zasiłek dla bezrobotnych poszedł w górę, ale nadal wypadamy słabo na tle innych krajów. Pod względem stopy zastąpienia ostatniej pensji daleko jest nam do europejskiej czołówki. Przekonaj się, jaki procent ostatniej pensji stanowi zasiłek dla bezrobotnych za granicą.

Prasówka 1.09 Karpacz: pozostałe wydarzenia

To istny wehikuł czasu. Przestępując próg Muzeum Sentymentów w Kowarach przenosisz się kilka dekad wstecz i znów czar PRLu ożywa. Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś tego miejsca, to koniecznie musisz tutaj zabrać rodzinę i przyjaciół. Wspólnie możecie powspominać lub zobaczyć jak wyglądał słynny PRL. Miejsce, w którym znajduje się muzeum też nie jest przypadkowe- to dawna fabryka dywanów w Kowarach. Zobacz, jak muzeum wygląda w środku oczami Internautów!