Przegląd prasy 1.02.2022 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. W tym roku nieźle wiało, ale mimo to wyniki zbiórek w poszczególnych miastach są imponujące. Ile środków udało się zebrać sztabom? Sprawdzamy!

Prace ogrodowe w lutym: O czym należy pamiętać? Ten miesiąc tradycyjnie bywa jednym z bardziej mroźnych. Jednak, jeśli chodzi o prace w ogrodzie, to możemy już poczuć przedsmak wiosny i zajęć z nią związanych. Wbrew pozorom, w lutym jest sporo do zrobienia nie tylko na zewnątrz, ale też w domu. Trzeba zadbać o kwiaty doniczkowe, można też już ruszyć z produkcją rozsad. Podpowiadamy, co trzeba zrobić w lutym w ogrodzie i jak zadbać o rośliny doniczkowe. Te porady sprawią, że wraz z nadejściem ciepłych dni będziesz się cieszyć zieloną oazą.