Przedszkola w Karpaczu w roku szkolnym 2024/2025. Adresy i kontakt do placówek

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Karpaczu?

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone zaledwie 2,5 roku , decyzję w tej sprawie może podjąć sama placówka.

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Karpaczu?

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach są prowadzone zazwyczaj w pierwszym kwartale roku , w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być inne.

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Karpaczu funkcjonują zgodnie z przepisami, które określono w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę brane są także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej albo w samej placówce .

Kryteria w procesie rekrutacyjnym w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe lub w starej formie, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Karpaczu?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie ważna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, ubierać się, biegać, malować. Zabawa w grupie pomaga w przyswajaniu podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.