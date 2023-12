Prasówka z Karpacza 6.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Gdy za oknem śnieg i mróz szukamy sposobu na to, żeby rozgrzać organizm od środka. Po powrocie domu wskakujemy do wanny pełnej ciepłej wody i sięgamy po szklankę gorącej herbaty. Podpowiadamy, co rozgrzeje skuteczniej zwykła czarna herbata. Zobacz, co wrzucić do kubka, aby ogrzać ciało.