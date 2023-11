Prasówka z Karpacza 30.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zalecane dzienne spożycie witaminy C dla zdrowej kobiety wynosi 75 mg, a dla mężczyzny – 90 mg na dobę. Nowozelandzcy naukowcy wykazali, że jedzenie dwóch kiwi dziennie pokrywa to zapotrzebowanie i to z nawiązką.

Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.

Nie przeszkadzały im zaspy śniegu, mróz i wiatr. Razem doszli na Śnieżkę i tam pan Grzegorz oświadczył się pani Monice. Wrzucili zdjęcia za FB i internauci pospieszyli z gratulacjami. Czy narzeczeni mogą wziąć ślub na Śnieżce?