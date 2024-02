Prasówka z Karpacza 14.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Karpacz 14.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu po toczącym się kilka miesięcy postępowaniu upadłościowym wydał wczoraj postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk. Oznacza to likwidację firmy działającej w Jaworzynie Śląskiej od 160 lat. Co dalej ze 181 pracownikami, którzy jeszcze zostali w Karolinie? Jakie plany ma syndyk i burmistrz miasta?