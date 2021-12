Prasówka Karpacz 5.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Karpaczu nie minęło Cię nic ważnego

Łaba to jedna z najdłuższych rzek w Europie. Przepływa m.in. przez Pardubice, Drezno, Hamburg, aby swój bieg zakończyć w Morzu Północnym. Źródło Łaby umiejscowione jest w Karkonoszach na terytorium Czech na wysokości 1387 m n.p.m. Wodospad Panczawy to najwyższy wodospad Karkonoszy, którego wody zasilają rzekę Łabę. To miejsca, która wzbudzają ogromne zainteresowanie od wieków wśród turystów. Zobacz archiwalne zdjęcia tych atrakcji turystycznych.

