Prasówka Karpacz 4.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Karpaczu nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09.2020, w Karpaczu.

Prasówka Karpacz 4.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wiedziałeś o tym miejscu? Roztaczał się tutaj piękny widok na Jelenią Górę![GALERIA] Miejsce urokliwe i z piękną panoramą na okolicę! Na grzbiecie górskim Siodło około XVIII wieku powstał romantyczny park z altaną i ławeczkami, a później wybudowana została tutaj również świątynię Apollina i posągi muz, kamienny stół, siedziska itp. Pod koniec XVIII wieku na szczycie wzgórza zbudowano Helikon - neoklasycystyczną budowlę z 4-kolumnowym portykiem nawiązującą do greckiej świątyni. Na fryzie świątyni widniał napis: "Friedrich dem Einzigen ". Budowla była pomnikiem wystawionym na cześć Fryderyka Wielkiego. Zobacz niesamowite zdjęcia Borowego jaru, Siodła i Helikonu! 📢 Szalony naukowiec, wielkie owady, strażnicy gór i miniaturowe Karkonosze. Zapraszamy do GIGANTEI! [ZDJĘCIA] Gigantei- Karkonoski Park Ducha Gór to miejsce, w którym fantazja miesza się z prawdą, gdzie wszystkie szlaki Karkonoszy dostępne są dla każdego, a strażnicy gór pilnują ładu i porządku w karkonoskiej krainie. A wszystko to doprawione jest nutą szaleństwa naukowca Olo. Atrakcji tutaj mnóstwo!

📢 Praca zdalna uregulowana prawnie. Wyjaśniamy zmiany od 5 września 2020 r. Praca zdalna miała być dopuszczalna tylko do 4 września. Na szczęście 5 września zaczynają obowiązywać regulacje, które umożliwią pracownikom kontynuowanie home office. Zobacz, jak długo pracodawca może zlecać pracę zdalną i na jakich warunkach. 📢 Tatry. Na szlaki z "małpką", a potem w krzaki. Szklane piersiówki zasypują górski krajobraz Tatry opanowały… małpki. Tatrzański Park Narodowy ma kłopot z nowego rodzaju śmieciami, jakie pojawiły się w te wakacje w górach. To małe szklane buteleczki po alkoholu. W te wakacje takich odpadów było w górach sporo.

📢 Jeszcze kilka tygodni i most przy ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze będzie gotowy! [ZDJĘCIA] Jak informuje prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak, za nieco ponad miesiąc będzie można już jeździć mostem nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze. Most został rozebrany, a teraz stawiany jest na nowo oraz budowany jest dojazd do niego. Prace powinny zakończyć się do końca listopada. Wartość zadania to prawie 1 100 000 złotych.

📢 Ogrodnicy, szkółkarze, producenci. Prawie jesienny kiermasz na Partynicach To już jutro i pojutrze! 5 i 6 września na torze wyścigów konnych! Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Partynicach to impreza właściwie dla każdego - nie tylko dla właścicieli ogródków, działek czy większych form zagospodarowania zieleni, ale także dla wszystkich, którzy mają do dyspozycji taras, balkon, a nawet jedynie parapet. Każdy powinien znaleźć tutaj coś wymarzonego, ulubionego, podpatrzonego u sąsiadów czy znajomych, czym będzie mógł wzbogacić, upiększyć swój mały, domowy zielony zakątek. 📢 Tak wyglądają nowe koszulki reprezentacji Polski. Klasyczny i elegancki krój Poznaliśmy nową wersję strojów reprezentacji Polski. Po raz pierwszy drużyna Jerzego Brzęczka zagra w nich w piątek, 4 września w meczu Ligi Narodów z Holandią. Klasyczny krój nawiązuje do koszulek z lat 70. i 80. PZPN dla kibiców przygotował dwie wersje kolorystyczne oraz koszulkę dedykowaną dla kobiet.

📢 Szef GIS Jarosław Pinkas: Liczba gości na weselach powinna zostać ograniczona do 50 osób Główny Inspektorat Sanitarny przygotował nowe rekomendacje dla rządu dotyczące organizacji wesel. Zostały one dziś przedstawione na rządowym zespole zarządzania kryzysowego.

📢 Nie ma nic bardziej polskiego niż Ojciec Mateusz? Te telewizyjne hity są adaptacjami zagranicznych programów Czy wiecie, jakie seriale i programy telewizyjne są adaptacjami zagranicznych programów? Będziecie zaskoczeni - niektóre z nich traktowane są wśród widzów jako "typowo polskie", oryginalne produkcje! 📢 Szczepionka na grypę. "Rzeczpospolita": Limit na aptekę to jedna szczepionka dziennie Piątkowa "Rzeczpospolita" informuje, że nie wszyscy chętni będą mogli zaszczepić się jesienią na grypę. Rząd zarezerwował jedynie dwa miliony szczepionek. Farmaceuci już mówią o limitach narzuconych przez hurtownie: jedna szczepionka na aptekę dziennie. Lekarze i specjaliści zachęcają do szczepienia przeciwko grypie szczególnie w tym sezonie, gdy oprócz grypy poważne zagrożenie dla zdrowia będzie stanowił koronawirus.

📢 Tak wygląda Wisła po awarii Czajki. Fetor i "kożuch zanieczyszczeń". Fala ścieków wkrótce wleje się do Bałtyku Fetor Wisły czuć z daleka. Na rzece, przy brzegach i zakolach, unosi się również kożuch zanieczyszczeń. Skutki awarii rurociągu przesyłającego ścieki w Warszawie są ogromne. Fala z nieczystościami wkrótce dotrze do Bałtyku. Szczegóły poniżej. 📢 Na tropie "Plandemii". Koronawirusowi negacjoniści podbijają internet i ulice O maseczkach mówią „szmaty” albo „kagańce”. Nie wierzą w pandemię. Dla nich to „plandemia” - globalny spisek mający na celu wprowadzenie dyktatury rządu światowego. Odmawiając poddawania się restrykcjom sanitarnym powołują się na konstytucję. I rosną w siłę. 📢 Pyszności na Targu Rolnym Górskie Smaki w Jeleniej Górze! Zobacz te smakołyki! [ZDJĘCIA] Już jutro (5 września) gospodynie i gospodarze zjadą się do Jeleniej Góry na teren dawnego targowiska "Flora" ze swoimi smakołykami. Targ Rolny Górskie Smaki odbywa się co tydzień w sobotę w godzinach 10.00- 13.00 w zmienionej lokalizacji. Teraz najsmaczniejsze warzywa i owoce, a do tego pyszne wyroby i piękne ozdoby kupić można w Jeleniej Górze. Zapraszamy!

📢 Piłkarze Ekstraklasy wybrali najlepsze i najgorsze murawy. Kto ma dywan, a kto klepisko? [RANKING] Piłkarze grający w PKO Ekstraklasie kolejny raz ocenili najbardziej i najmniej zadbane murawy. Zawodnicy oceniali je w skali od 1 do 5 (ocena "1" oznacza fatalny stan murawy, a "5" - świetny). Ze wszystkich głosów wyliczono średnią, dzięki czemu powstały tabele muraw Ekstraklasy za sezon 2019/20. Sprawdźcie klasyfikację!

