Prasówka Karpacz 30.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Karpaczu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Karpacz 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto mordercy, którzy są na wolności. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia! (FOTO) Ci mężczyźni i kobiety są poszukiwani w całej Polsce za zabójstwa. Widziałeś ich? Zadzwoń na policję (m. in. we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, telefon: 47 871 34 00, 47 871 35 02, email: [email protected]) Policja poszukuje ich na podstawie: Art. 148 § 1 Zabójstwo - typ podstawowy. Źródło: strona poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań - 29 grudnia 2021 roku.

📢 Sylwestrowe dekoracje. Jak modnie powitać 2022 rok? Sprawdź, jak wykreować niezwykłą imprezę sylwestrową Dekoracje sylwestrowe to kluczowy element udanej imprezy i warunek, żeby zabawa była szampańska. Nawet zwykła domówka może stać się niezapomnianym balem sylwestrowym, jeśli tylko zadbamy o jej wyjątkową oprawę. Wystarczy kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby zorganizować w domowym zaciszu imprezę roku. Podpowiadamy, jak pomysłowo udekorować dom, żeby powitać Nowy Rok 2022 w wielkim stylu.

📢 Całkowity paraliż. Tak wyglądała zima stulecia w Karkonoszach i Worku Turoszowskim. Ludzie grzali się pod stosami kołder [ZDJĘCIA] Zima stulecia znana jest niektórym tylko z opowieści. Może się już nie powtórzyć. Dla wielu była to jednak prawdziwa tygodniowa udręka sprzed 43 lat, niemająca nic wspólnego z bajkowym obrazkiem. "Zaczęło się zupełnie niewinnie. Jesień minęła bez szczególnych sensacji pogodowych, a i Boże Narodzenie 1978 roku było takie jak zwykle, czyli bez śniegu. W sylwestra trochę zaczął padać deszcz, który stopniowo przeszedł w śnieg. W Nowy Rok miasto było już całe białe. To, co zleciało z nieba, ściął mróz, bo temperatura z dnia na dzień spadła poniżej 10 stopni." - tak wspominają pamiętny czas mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy pamiętają tygodniowy paraliż na przełomie 1978 i 1979, jaki spowodowały gwałtowne opady śniegu. W wielu miejscach zabrakło prądu, a ludzie leżeli pod stosami kołder, ogrzewając się kuchenkami gazowymi.

📢 Martwy mężczyzna znaleziony rano na osiedlu w Jeleniej Górze. Co się stało? Prokuratura bada sprawę Dziś rano kobieta, spacerująca wzdłuż ulicy Kolberga zawiadomiła policję w Jeleniej Górze o zwłokach mężczyzny, które leżały w sadzawce. Prokurator, obecny na miejscu, stara się ustalić przyczyny zdarzenia. 📢 GOPR w Karkonoszach interweniował aż 6 razy. Przyczyna? Odwilż i oblodzone szlaki W Karpaczu i jeleniej Górze znów pełno turystów. Ich napływ wiąże się z ociepleniem i dodatnimi temperaturami w górach. Niestety, odwilż oznacza oblodzone szlaki. GOPR apeluje o roztropność i zabranie ze sobą niezbędnego sprzętu. 📢 Mieszkańcy willowej dzielnicy Jeleniej Góry z ulicy Wyspiańskiego, Morcinka i Wyczółkowskiego. Jak wyglądają? [ZDJĘCIA] Nie wszyscy mieszkańcy willowej części Jeleniej Góry pamiętają, że w latach dwudziestych ubiegłego wieku ulica Wyczółkowskiego nie należała do miasta. Była to wieś o nazwie Cunnersdorf, a do 1945 roku obowiązywała nazwa Jaegerstrasse. W latach 80-tych znajdowała się tu kultowa restauracja "Myśliwska", która przez lokalnych mieszkańców nazywana była mordownią. Wokół niej gromadził się półświatek. Jak dziś wyglądają mieszkańcy Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego i Morcinka? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Jelenia Góra: Kobieta rzuciła donicą prosto w stojący pod domem radiowóz Straży Miejskiej Strażnicy miejscy udzielali wsparcia patrolowi policji, interweniującemu w budynku położonym przy ulicy Wyczółkowskiego 63. Po zakończeniu interwencji z okna wychyliła się kobieta, u której wcześniej przeprowadzano interwencję i rzuciła donicę z kwiatem wprost na samochód Straży Miejskiej. Donica spadła na przednią maskę, wgniatając ją w kilku miejscach. 📢 Jelenia Góra: Ranili nożem sklepikarza i okradli lokal jubilerski. Ich łupem padły kolekcjonerskie monety i złoto Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o rozbój na właścicielu punktu handlowego. Do zdarzenia doszło 22 sierpnia br. w jednym z jeleniogórskich sklepów. Mężczyźni siłą wtargnęli do pomieszczenia handlowego pobili właściciela i go okradli. Ich łupem padły monety kolekcjonerskie, złota biżuteria, zegarki i inne wartościowe przedmioty. Teraz za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

