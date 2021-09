Prasówka Karpacz 26.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Karpaczu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Karpacz 26.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tyle cudowności w jednym miejscu. Niezwykły klimat, interesujący asortyment, wyczuwalna historia i magia Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości co roku przyciąga mieszkańców Dolnego Śląska. Wśród asortymentu można znaleźć zegary, meble, żyrandole, zabytkową galanterię stołową, bibeloty, porcelanę, maszyny do pisania, stare aparaty i kamery, książki, numizmaty, kryształy, płyty winylowe, złotą i srebrną biżuterię, rzeźby, dywany, militaria. Jest też część z rękodziełem, która również zachwyca. Jeśli jeszcze nie byliście, dziś do godz. 18.00 można się wybrać na jeleniogórski rynek. Zapraszamy!