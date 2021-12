Prasówka Karpacz 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Karpaczu nie minęło Cię nic ważnego

Już jutro (16.12) od godziny 12:00 miasto Jelenia Góra zaprasza do domków wypełnionych po brzegi pomysłami na prezenty. Później możecie odwiedzić halę namiotową, w której odbywać będą się warsztaty dla dzieci. Przy samym Ratuszu rozstawione będzie wesołe miasteczko. Poza tym czeka na Was coś pysznego do jedzenia i picia 9grzane wino, kawa, herbata), a wszystko w rytm świątecznych piosenek. Szukajcie też Mikołaja, bo będzie miał coś słodkiego dla grzecznych dzieci.