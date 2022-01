Prasówka Karpacz 12.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Karpaczu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Karpacz 12.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jak oszczędzać prąd w kuchni i innych pomieszczeniach? Wielu z nas ciągle zadaje sobie to pytanie i szuka sprawdzonych rozwiązań. Od stycznia 2022 roku rachunki za prąd wzrosły średnio o 20-30 procent i pewnie nie będzie to koniec podwyżek. Ceny prądu rosną błyskawicznie i boimy się o nasze portfele. Podsuwamy pięć sprawdzonych sposobów na oszczędzanie energii w kuchni. Podpowiadamy, co można zrobić, żeby wysokie rachunki za prąd nie przyprawiały nas o palpitacje serca.