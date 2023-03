Prasówka 26.03.2023 z całego tygodnia w Karpaczu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przejazd tą linią w Góry Sowie to atrakcja sama w sobie, raj dla zmysłów. Drugiego takiego odcinka w Polsce nie znajdziecie. Mowa o linii 285 Wrocław - Jedlina Zdrój, a zwłaszcza o jej najatrakcyjniejszym turystycznie, widokowo, no i technicznie odcinku, od Świdnicy, właśnie do Jedliny. Wciąż trwa przebudowa tego fragmentu szlaku kolejowego, dzięki której dostaniemy się z Wrocławia w Góry Sowie i Wałbrzyskie w około godzinę! Ostatni pociąg towarowy pojechał tamtędy ponad 20 lat temu, bo w 2000 roku, osobowego nie było tam na torach jeszcze dłużej!

Babka na oleju to szybki sposób na przygotowanie ciasta na Wielkanoc. W PRL-u dodawano do niego aromat migdałowy. Współcześnie można zmniejszyć ilość cukru na rzecz cukru waniliowego. Świetnie sprawdza się także ekstrakt z wanilii. Podpowiadamy przepis na babkę na oleju jak u mamy.

Zamki w Polsce to idealne miejsca na wycieczki. Co jednak robić, kiedy widzieliśmy już większość najbardziej popularnych polskich warowni? Warto sprawdzić, co do zaoferowania mają mniej znane zamki w naszym kraju. Przygotowaliśmy zestawienie 5 najciekawszych, a jednak mało znanych zamków, wartych odwiedzenia choćby w najbliższy w weekend.