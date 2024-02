Prasówka 24.02.2024 Karpacz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Karpacza

Co na weekend we Wrocławiu? Jeśli zastanawiacie się, gdzie pójść się zabawić i jak spędzić ciekawie wolny czas w stolicy Dolnego Śląska, oto lista fajnych imprez we Wrocławiu, które odbędą się w weekend 23-25 lutego 2024 roku.

Już w niedzielę, 25 lutego w hali Orbita we Wrocławiu wystąpi Alessandro Safina. To włoski śpiewak operowy operowy oraz popowy, urodzony 14 października 1963 roku w Sienie. Zyskał międzynarodową sławę dzięki swojemu wyjątkowemu głosowi i wszechstronnemu talentowi muzycznemu.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we Wrocławiu. Karetka pogotowia ratunkowego zderzyła się z mercedesem na skrzyżowaniu ulic Tynieckiej z Czekoladową. Zderzenie spowodowało duże utrudnienia w ruchu w Bielanach Wrocławskich.

W piątek 23 lutego wiele polskich miast opuści flagi samorządowe do połowy masztu lub przywiesi do nich kir, jako znak symbolicznej żałoby po samobójczych śmierciach dzieci. Tylko w ubiegłym roku w Polsce życie odebrało sobie 146 młodych osób w wieku od 7 do 18 lat. Najwyższy czas, aby dostrzec, jak ogromna to strata i systemowo pomóc wszystkim dzieciom w kryzysach psychicznych – podkreśla Fundacja Słonie na Balkonie, organizator ogólnopolskiej kampanii „Żałoba 146 rodzin”.