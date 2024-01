Prasówka 24.01.2024 Karpacz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Karpacza

Wykorzystanie emocji rodziny martwiącej się o los krewnego w tarapatach to wciąż popularny scenariusz wykorzystywany przez naciągaczy. Ale jak okraść przedsiębiorcę kupującego maszyny, klienta oczekującego na paczkę, zatroskanych o oszczędności czy chcących je zainwestować? Przestępcy mają na to sposób. Oto najnowsze przykłady z Dolnego Śląska.

Ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) podjęli się trudnego zadania analizy tragicznej burzy na Giewoncie z 2019 roku. Celem jest stworzenie standardów postępowania w przypadku masowych wypadków, co może posłużyć jako wzór dla służb ratowniczych na całym świecie.

Prasówka 24.01 Karpacz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kulig na wsi to tradycja. Grunt, żeby zabawa była bezpieczna, a nie zawsze tak się kończy. Policja z Mazowsza informuje o wypadku, do jakiego doszło w powiecie sokołowskim właśnie podczas kuligu. Jedna z uczestniczek skończyła w szpitalu. Policjanci przestrzegają przed kuligami, gdzie sanie dołączone są do samochodu lub ciągnika.