Prasówka 19.03.2024 Karpacz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Karpacza

Nie posiedzimy na słońcu, choć wiosna kalendarzowa zacznie się od środy (20.03). Synoptycy zapowiadają na najbliższe dni ochłodzenie i przymrozki. W górach odczuwalna temperatura może wynosić do -10 stopni, w kotlinie przy gruncie do - 4. Może sypnąć śniegiem. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla naszego regionu.

Prasówka 19.03 Karpacz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do tej pory turyści wpadali do Kowar, by odwiedzić Park Miniatur Dolnego Śląska oraz Muzeum Sentymentów. Rzadko zatrzymywali się na dłużej. To się powinno zmienić. Kowary pięknieją, coraz tu więcej uroczych zakątków, mostków, ciekawych małych rzeźb oraz ścieżek do spacerowania i jazdy na rowerach. Wkrótce można będzie posiedzieć nad wodą i odpoczywać na drewnianych leżankach, spoglądając na Śnieżkę.