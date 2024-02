Prasówka 1.02.2024 Karpacz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Karpacza

Wczorajszy (30.01) tragiczny wypadek na Śnieżce w smutnych okolicznościach przypomniał o tym, jak groźne potrafią być Karkonosze. Choć wydaje się, że szlaki są łatwe, a wysokości nie za duże, to w zimowych warunkach, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów. Rośnie ono w czasie ferii, gdy do Karpacza przyjeżdżają weekendowi turyści. Sprawdź, jak wędrować w Karkonoszach, by było bezpiecznie i miło. Dowiedz się, jak się przygotować do zimowej wycieczki w Karkonosze.