Odkryj najlepsze pizzerie w Karpaczu. Gdzie wybrać się na pizzę w lipcu 2024?

Jest to rodzaj pizzy posiadający chrupiące ciasto i większą ilość dodatków. Na ogół są to: pomidory, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella i świeże zioła. Podczas wyrabiania ciasta dodaje się mniejszą ilość wody i odrobinę tłuszczu. Pizza rzymska wypiekana jest w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Na pewno znajdziesz ją w pizzeriach w Karpaczu.

Pizza amerykańska inspirowana jest oryginalną włoską pizzą, ale generalnie jest zupełnie inna. Przede wszystkim posiada grubsze ciasto, wyrabiane również ręcznie. Wykorzystuje się do tego sól, drożdże, wodę i wysokoglutenową mąkę. Posiada w swoim składzie znaczną ilość dodatków, a podstawą jest pomidorowy sos. Jest tam również mięso, np. kurczak, szynka, salami, pepperoni. Z warzyw można wymienić kukurydzę, paprykę, pieczarki. Typowo amerykańskim dodatkiem jest ananas.

Historia pizzy zaczęła się oczywiście w Neapolu i sięga XVIII wieku. W tym czasie otwarto pierwsze pizzerie, dostępne dla każdego, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to szczególnie przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, który spopularyzował je jeszcze bardziej. Jego następca przeniósł przysmak na dwór.

Popularność tego posiłku obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, za sprawą robotników przeniosła się również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria powstała w 1905 roku. W pozostałych częściach Włoch pizza stała się modna dopiero po II wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przybył do nas pomysł powstania pierwszej pizzerii w Polsce.

