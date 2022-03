Marzec 2022 w Karpaczu: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2022

Karpacz to miejscowość turystyczna położona u stóp Karkonoszy, która przyciąga turystów od setek lat. Bliskość wspaniałych gór oraz malownicze położenie miejscowości doceniane są przez wszystkich. Zobacz jak zmieniło się to miasto. Zdjęcia z lat 50-tych robią wrażenie. Są na nich znane atrakcje Karpacza, ale i mieszkańcy oraz turyści, którzy wyglądają na bardzo szczęśliwych. Zobacz ile radości jest na tych zdjęciach!

Dziś (20.02), po godzinie 16.00, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Najprawdopodobniej przyczyną kolizji było niedostosowanie prędkości do panujących warunków. W zdarzeniu drogowym brały udział trzy pojazdy i trzy osoby zostały poszkodowane.

W imponującym budynku w Janowicach Wielkich obecnie mieści się Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny. Olbrzymi obiekt powstała w latach 1928- 1931. Pierwotnie było to sanatorium dla dzieci oraz "Szkoła żon", gdzie młode dziewczyny przyswajały wiedzę i umiejętności do prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. To miejsce robi wrażenie, a z tarasów rozpościera się piękna panorama Rudaw Janowickich, Karkonoszy i Gór Izerskich.

Jelenia Góra to miasto z ogromnym potencjałem. Od wielu lat rozwija się i cały czas rozrasta. Doskonale to widać na zdjęciach z nieba. Zobaczcie jak Jelenia Góra zmieniła się na przestrzeni XX wieku. Miasto cały czas pięknieje.

Łomnica to jedna z najbardziej dzikich i niebezpiecznych rzek Karkonoszy. Zapora, która powstała w latach 1910- 1915 stworzyła malowniczy krajobraz z dzikim wodospadem i Zbiornikiem Łomnica w rolach głównych. Miejsce to od lat jest atrakcją turystyczną. Zobacz zdjęcia!

Spójrzcie na te niesamowite zdjęcia! Pierwotna nazwa tego miejsca to Góra Szubieniczna- to tutaj podobno odbywały się egzekucje. Góra Szybowcowa sławę zyskała dzięki stworzonej Szkole Szybowcowej w 1924 roku. Był to drugi taki ośrodek w ówczesnych Niemczech. Po wojnie, w marcu 1946 roku utworzono Aeroklub Jeleniogórski, który nie licząc przerwy w latach pięćdziesiątych działa do dziś.

Był instruktorem narciarskim, ratownikiem GOPR-u i przewodnikiem, który swoje ostatnie lata związał z zamkiem Chojnik. Jerzy Czajka zmarł wczoraj po długiej chorobie.