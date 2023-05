Maj w Karpaczu: Przegląd prasy z kwietnia 2023 w Karpaczu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd kwietnia 2023 w Karpaczu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Już 27 kwietnia 2023 otwarcie nowej platformy widokowej na Gomólniku Małym. Dzięki nowej infrastrukturze turystycznej Gmina Głuszyca pod Wałbrzychem ma szansę stać się turystycznym hitem na skalę Dolnego Śląska, bo obok Gomólnika są też ruiny zamku Rogowiec, najwyżej położonego w Polsce. Wkrótce połączy je nowy szlak turystyczny. Zobaczcie, jakie widoku można podziwiać z nowej platformy widokowej. Podpowiadamy też, jak do niej dotrzeć. ZDJĘCIA i WIDEO; Dariusz Gdesz

Trwają ostatnie, gorączkowe przygotowania do Festiwalu Kwiatów i Sztuki 2023 w Zamku Książ. To największa majówka na Dolnym Śląsku, podczas której Wałbrzych i zamkowe komnaty odwiedzą tysiące turystów. Impreza uroczyście zostanie zainaugurowana w sobotę, 29 kwietnia i potrwa do 3 maja. Zajrzeliśmy dzisiaj do zamku, by podejrzeć, jak będą wyglądać ukwiecone komnaty. To trzeba zobaczyć.