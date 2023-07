Kultowe schronisko górskie Samotnia zniknie po niemal 60 latach? Turyści oburzeni: „Serce pęka!”. Co możesz zrobić, by ratować Samotnię?

Koniec schroniska Samotnia jakie znamy? „Dziękujemy za 57 wspólnie spędzonych lat”

Schronisko PTTK Samotnia im. Waldemara Siemaszki przy szlaku na Śnieżkę nazywane bywa „Perłą Karkonoszy”. Od 57 lat miejsce to cieszy się wielkim uznaniem turystów. Chwalony jest jego niezwykły klimat, tak różny od innych coraz bardziej skomercjalizowanych hoteli górskich.

Rodzina Siemaszków prowadzi schronisko Samotnia od 57 lat. Teraz odmówiono im przedłużenia dzierżawy. Czy to koniec kultowego schroniska? Sprawdź, jak możesz pomóc uratować Samotnię. Marcin Oliva Soto / Polskapresse

Niestety, wiele wskazuje na to, że Samotnia może niebawem zmienić się nie do poznania. Jak poinformowały na Facebooku Sylwia Siemaszko i Magda Siemaszko-Arcimowicz, prowadzące obecnie Samotnię, prezes spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Grzegorz Błaszczyk odrzucił ich ofertę o przedłużenie dzierżawy Samotni bez podania przyczyny. To oznacza, że rodzina Siemaszków, która od niemal 60 lat jest gospodarzem Samotni, może niebawem być zmuszona do opuszczenia schroniska i przekazania go w inne ręce.