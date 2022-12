Czy olej słonecznikowy jest zdrowy? Ten w butelce i w produktach to odmienne tłuszcze. Zobacz jego właściwości. Czy jest dobry do smażenia? Anna Rokicka-Żuk

Zarówno do sałatek, jak i do smażenia, warto stosować ulepszoną wersję oleju słonecznikowego. fot. Satyrenko/Getty Images

Olej słonecznikowy to jeden z najpopularniejszych tłuszczów, który spożywamy także w produktach przetworzonych. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jeden produkt, a cztery – z czego w Polsce stosowane są dwa. Ten zawarty często w jedzeniu przemysłowym to przy tym odmiana lepsza od tej, jaką mamy do dyspozycji w naszych kuchniach! Zobacz, czym jest wysokooleinowy olej słonecznikowy, dlaczego jest lepszy od konwencjonalnego i czy można go kupić w sklepie.