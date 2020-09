Brak prądu w Karpaczu. Gdzie 3.09 mogą być przerwy w dostawie prądu?

Dantejskie sceny w przychodni. Pacjentka rzuciła się na lekarkę i uderzyła ją w twarz!

Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu. Wszystko działo się na oczach przerażonych pacjentów, którzy byli w gabinecie pani doktor. Kobieta nie zważając na to weszła do środka i uderzyła lekarkę w twarz. Na miejsce wezwano policję.